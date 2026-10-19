S&P 500-Wert Vulcan Materials-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Vulcan Materials von vor 10 Jahren abgeworfen

Heute vor 10 Jahren wurden Trades dem Vulcan Materials-Papier via Börse NYSE ausgeführt. Der Schlusskurs der Vulcan Materials-Anteile betrug an diesem Tag 110.43 USD. Wenn ein Anleger damals 1’000 USD in die Vulcan Materials-Aktie investiert hätte, hätte er nun 9.056 Anteile im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der Vulcan Materials-Aktie auf 257.63 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 2’332.97 USD wert. Damit beträgt die Performance des Investments +133.30 Prozent.

Insgesamt war Vulcan Materials zuletzt 33.38 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch