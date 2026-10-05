Vulcan Materials Aktie 983918 / US9291601097
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05.10.2026 16:02:15
S&P 500-Wert Vulcan Materials-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Vulcan Materials-Investment von vor 3 Jahren eingefahren
Bei einem frühen Vulcan Materials-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.
Heute vor 3 Jahren wurde die Vulcan Materials-Aktie an der Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs des Vulcan Materials-Papiers betrug an diesem Tag 206.95 USD. Hätte ein Anleger 10’000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Vulcan Materials-Aktie investiert, befänden sich nun 48.321 Vulcan Materials-Anteile in seinem Portfolio. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 02.10.2026 11’744.87 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 243.06 USD belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 17.45 Prozent angezogen.
Der Vulcan Materials-Wert an der Börse wurde auf 31.53 Mrd. USD beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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