V.F Aktie 983365 / US9182041080
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|VF-Investition
|
18.09.2026 16:02:20
S&P 500-Wert VF-Aktie: So viel Verlust hätte ein VF-Investment von vor 3 Jahren eingebracht
Wer vor Jahren in VF-Aktien investiert hat, verbucht nun diesen Fehlbetrag.
Heute vor 3 Jahren fand an der Börse NYSE Handel mit VF-Anteilen statt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 17.33 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 5.770 VF-Papiere. Da sich der letzte Schlusskurs der VF-Aktie auf 12.93 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 74.61 USD wert. Das entspricht einer Abnahme von 25.39 Prozent.
VF wurde am Markt mit 4.99 Mrd. USD bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Palo Alto Networks - Von KI-Angst zum Wachstumstreiber
KI wird für die Cybersecurity-Branche vom vermeintlichen Risiko zur Chance. Palo Alto Networks profitiert von steigenden Sicherheitsinvestitionen, starken Quartalszahlen und einem positiven Ausblick. Auch charttechnisch bleibt die Aktie spannend: Das Rekordhoch rückt in Reichweite.Weiterlesen!
Nachrichten zu V.F. Corp.
|
16:02
|S&P 500-Wert VF-Aktie: So viel Verlust hätte ein VF-Investment von vor 3 Jahren eingebracht (finanzen.ch)
|
11.09.26
|S&P 500-Papier VF-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in VF von vor einem Jahr verloren (finanzen.ch)
|
04.09.26
|S&P 500-Wert VF-Aktie: So viel hätte eine Investition in VF von vor 10 Jahren gekostet (finanzen.ch)
|
28.08.26
|S&P 500-Titel VF-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in VF von vor 5 Jahren angefallen (finanzen.ch)
|
25.08.26
|Aufschläge in New York: Zum Start des Dienstagshandels Pluszeichen im S&P 500 (finanzen.ch)
|
21.08.26
|S&P 500-Papier VF-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in VF von vor 3 Jahren angefallen (finanzen.ch)
|
14.08.26
|S&P 500-Papier VF-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in VF von vor einem Jahr abgeworfen (finanzen.ch)
|
07.08.26
|S&P 500-Wert VF-Aktie: So viel hätte eine Investition in VF von vor 10 Jahren gekostet (finanzen.ch)