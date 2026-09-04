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Profitables VF-Investment? 04.09.2026 16:02:23

S&P 500-Wert VF-Aktie: So viel hätte eine Investition in VF von vor 10 Jahren gekostet

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die VF-Aktie Investoren gebracht.

V.F
10.81 CHF 2.49%
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Vor 10 Jahren wurden VF-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse NYSE gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendeten die VF-Anteile bei 56.69 USD. Hätte ein Anleger 1’000 USD zu diesem Zeitpunkt in die VF-Aktie investiert, befänden sich nun 17.639 VF-Anteile in seinem Portfolio. Die gehaltenen Anteile wären am 03.09.2026 231.77 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 13.14 USD belief. Damit hatte sich der Wert der Investition um 76.82 Prozent verringert.

Die Marktkapitalisierung von VF belief sich zuletzt auf 5.19 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch

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