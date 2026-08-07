V.F Aktie 983365 / US9182041080
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07.08.2026 16:02:20
S&P 500-Wert VF-Aktie: So viel hätte eine Investition in VF von vor 10 Jahren gekostet
So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die VF-Aktie Investoren gebracht.
Vor 10 Jahren wurden VF-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse NYSE gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendeten die VF-Anteile bei 58.70 USD. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in die VF-Aktie investiert, befänden sich nun 1.703 VF-Anteile in seinem Portfolio. Die gehaltenen Anteile wären am 06.08.2026 25.13 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 14.75 USD belief. Damit hatte sich der Wert der Investition um 74.87 Prozent verringert.
Die Marktkapitalisierung von VF belief sich zuletzt auf 6.00 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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