V.F Aktie 983365 / US9182041080
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09.10.2026 16:02:34
S&P 500-Wert VF-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in VF von vor einem Jahr abgeworfen
Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in VF gewesen.
Heute vor 1 Jahr wurde die VF-Aktie an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendete das VF-Papier bei 13.90 USD. Bei einer Investition in Höhe von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 7.194 VF-Aktien im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 104.53 USD, da sich der Wert eines VF-Papiers am 08.10.2026 auf 14.53 USD belief. Aus 100 USD wurden somit 104.53 USD, was einer positiven Performance von 4.53 Prozent entspricht.
VF markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 5.64 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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