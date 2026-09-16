Vertiv Holdings Aktie 52408119 / US92537N1081
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16.09.2026 16:02:23
S&P 500-Wert Vertiv-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Vertiv von vor einem Jahr abgeworfen
Bei einem frühen Vertiv-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.
Vertiv-Anteile wurden heute vor 1 Jahr via Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendete die Vertiv-Aktie bei 136.65 USD. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 10’000 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 73.180 Vertiv-Aktien. Da sich der Wert eines Papiers am 15.09.2026 auf 234.61 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 17’168.68 USD wert. Daraus ergibt sich eine Performance von +71.69 Prozent.
Am Markt war Vertiv jüngst 91.27 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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