S&P 500-Wert Vertiv-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Vertiv von vor einem Jahr abgeworfen

Vertiv-Anteile wurden heute vor 1 Jahr via Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendete die Vertiv-Aktie bei 136.65 USD. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 10’000 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 73.180 Vertiv-Aktien. Da sich der Wert eines Papiers am 15.09.2026 auf 234.61 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 17’168.68 USD wert. Daraus ergibt sich eine Performance von +71.69 Prozent.

Am Markt war Vertiv jüngst 91.27 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch