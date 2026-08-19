Vertiv Holdings Aktie 52408119 / US92537N1081
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19.08.2026 16:02:26
S&P 500-Wert Vertiv-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Vertiv-Investment von vor einem Jahr abgeworfen
Wer vor Jahren in Vertiv eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.
Vertiv-Anteile wurden heute vor 1 Jahr via Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Vertiv-Papier bei 129.05 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1’000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 7.749 Vertiv-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 18.08.2026 auf 272.54 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 2’111.89 USD wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 111.19 Prozent angewachsen.
Der Marktwert von Vertiv betrug jüngst 113.17 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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