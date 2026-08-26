Vertiv Holdings Aktie 52408119 / US92537N1081
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26.08.2026 16:02:25
S&P 500-Wert Vertiv-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Vertiv-Investment von vor 3 Jahren eingefahren
Investoren, die vor Jahren in Vertiv-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.
Heute vor 3 Jahren wurden Trades der Vertiv-Aktie via Börse NYSE wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Am Handelstag zuvor standen die Anteile letztlich bei 37.50 USD. Bei einem Vertiv-Investment von 10’000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 266.667 Vertiv-Aktien in seinem Portfolio. Die gehaltenen Aktien wären am 25.08.2026 68’200.00 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 255.75 USD belief. Damit hätte sich die Investition um 582.00 Prozent vermehrt.
Insgesamt war Vertiv zuletzt 98.03 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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