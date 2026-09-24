S&P 500-Wert Verizon-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Verizon von vor 10 Jahren verloren

Vor 10 Jahren wurden Verizon-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 52.56 USD. Wenn ein Anleger damals 10’000 USD in das Verizon-Papier investiert hätte, befänden sich nun 190.259 Aktien in seinem Portfolio. Die gehaltenen Papiere wären am 23.09.2026 8’850.84 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 46.52 USD belief. Damit hätte sich der Wert des Investments um 11.49 Prozent verringert.

Verizon war somit zuletzt am Markt 192.82 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch