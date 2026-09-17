Verizon Aktie 1095642 / US92343V1044
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17.09.2026 16:02:20
S&P 500-Wert Verizon-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Verizon-Investment von vor 5 Jahren verloren
Vor Jahren in Verizon-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verloren.
Am 17.09.2021 wurden Verizon-Anteile an der Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs der Verizon-Aktie betrug an diesem Tag 54.28 USD. Wer vor 5 Jahren 1’000 USD in die Verizon-Aktie investiert hat, hat nun 18.423 Anteile im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der Verizon-Aktie auf 49.76 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 916.73 USD wert. Das entspricht einem Schwund von 8.33 Prozent.
Verizon war somit zuletzt am Markt 213.88 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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