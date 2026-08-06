S&P 500-Wert Verizon-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Verizon-Investment von vor einem Jahr abgeworfen

Am 06.08.2025 wurde das Verizon-Papier an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendete das Verizon-Papier bei 42.35 USD. Bei einer 1’000-USD-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 23.613 Verizon-Papiere. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1’097.28 USD, da sich der Wert eines Verizon-Papiers am 05.08.2026 auf 46.47 USD belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 9.73 Prozent vermehrt.

Am Markt war Verizon jüngst 194.73 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch