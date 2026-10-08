Verizon Aktie 1095642 / US92343V1044
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|Verizon-Investmentbeispiel
|
08.10.2026 16:02:24
S&P 500-Wert Verizon-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Verizon von vor 3 Jahren eingebracht
Das wäre der Gewinn bei einem frühen Verizon-Investment gewesen.
Heute vor 3 Jahren fand via Börse NYSE wochenend-bedingt kein Handel mit Verizon-Anteilen statt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das Papier bei 30.85 USD. Wenn ein Anleger damals 1’000 USD in die Verizon-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 32.415 Anteile in seinem Depot. Die gehaltenen Verizon-Anteile wären am 07.10.2026 1’483.63 USD wert, da der Schlussstand 45.77 USD betrug. Damit hätte sich der Wert des Investments um 48.36 Prozent erhöht.
Am Markt war Verizon jüngst 190.92 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: ABB: Vorfreude ist die schönste Freude
Die Aktie des Industriekonzerns macht sich daran, eine kurzfristige Konsolidierungsphase abzuschliessen. Mit Blick auf die anstehenden Zahlenvorlage könnten sich bei ABB eine Chance auf der Long-Seite bieten.Weiterlesen!
Nachrichten zu Verizon Inc.
|
08.10.26
|Verizon Aktie News: Verizon tendiert am Donnerstagabend nordwärts (finanzen.ch)
|
08.10.26
|Verizon Aktie News: Verizon am Nachmittag kaum bewegt (finanzen.ch)
|
08.10.26
|S&P 500-Wert Verizon-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Verizon von vor 3 Jahren eingebracht (finanzen.ch)
|
01.10.26
|S&P 500-Titel Verizon-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Verizon-Investment von vor einem Jahr verdient (finanzen.ch)
|
24.09.26
|S&P 500-Wert Verizon-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Verizon von vor 10 Jahren verloren (finanzen.ch)
|
17.09.26
|S&P 500-Wert Verizon-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Verizon-Investment von vor 5 Jahren verloren (finanzen.ch)
|
10.09.26
|S&P 500-Papier Verizon-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Verizon von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.ch)
Analysen zu Verizon Inc.
Wo sind Aktien noch günstig? Chancen abseits des KI-Hypes – Wallstreet Live mit Tim Schäfer
KI-Aktien, Halbleiter und grosse US-Technologiewerte dominieren seit geraumer Zeit die Börse. Doch während dort die Bewertungen teilweise deutlich gestiegen sind, stellt sich für langfristige Anleger eine andere Frage: Wo gibt es abseits des KI-Booms noch interessante Unternehmen zu attraktiven Bewertungen?
Im Gespräch mit direkt aus New York geht es um unterschätzte Branchen, abgestürzte Qualitätsaktien und die Frage, wie Anleger interessante Unternehmen finden können, wenn gerade nicht der grosse Hype dahintersteht.
https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerÖlpreise und Renditen belasten Börsen: SMI beendet Handel mit deutlichen Verlusten -- DAX geht schwächer in den Feierabend -- US-Handel endet uneinheitlich -- Asiens Börsen letztlich tiefer
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt gaben im Donnerstagshandel deutlich nach. Die US-Börsen zeigten sich uneinheitlich. An den Börsen in Asien ging es am Donnerstag abwärts.