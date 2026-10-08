S&P 500-Wert Verizon-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Verizon von vor 3 Jahren eingebracht

Heute vor 3 Jahren fand via Börse NYSE wochenend-bedingt kein Handel mit Verizon-Anteilen statt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das Papier bei 30.85 USD. Wenn ein Anleger damals 1’000 USD in die Verizon-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 32.415 Anteile in seinem Depot. Die gehaltenen Verizon-Anteile wären am 07.10.2026 1’483.63 USD wert, da der Schlussstand 45.77 USD betrug. Damit hätte sich der Wert des Investments um 48.36 Prozent erhöht.

Am Markt war Verizon jüngst 190.92 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch