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05.11.2026 16:02:21
S&P 500-Wert Verizon-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Verizon von vor 3 Jahren abgeworfen
Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in Verizon gewesen.
Am 05.11.2023 wurde die Verizon-Aktie via Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren Verizon-Anteile 36.02 USD wert. Bei einer 10’000-USD-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 277.624 Verizon-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 12’817.88 USD, da sich der Wert einer Verizon-Aktie am 04.11.2026 auf 46.17 USD belief. Das entspricht einer Zunahme von 28.18 Prozent.
Der Marktwert von Verizon betrug jüngst 187.17 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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✅ Targa Resources (TRGP): Warum kehrt das Energieinfrastruktur-Unternehmen ins Portfolio zurück und welche Kennzahlen stehen im Mittelpunkt?
❌ ABB, HSBC und Hochtief: Warum verlassen diese drei Aktien das Portfolio und was lässt sich aus ihrer jüngsten Entwicklung für das Rebalancing ableiten?
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