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Verisk Analytic a Aktie 10595048 / US92345Y1064

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Verisk Analytics A-Performance im Blick 15.10.2026 16:02:25

S&P 500-Wert Verisk Analytics A-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Verisk Analytics A von vor 3 Jahren angefallen

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Verisk Analytics A-Aktien verlieren können.

Verisk Analytic a
157.58 CHF 5.40%
Kaufen Verkaufen

Vor 3 Jahren wurde die Verisk Analytics A-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren Verisk Analytics A-Anteile 247.60 USD wert. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in die Verisk Analytics A-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 0.404 Verisk Analytics A-Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 72.93 USD, da sich der Wert eines Verisk Analytics A-Anteils am 14.10.2026 auf 180.58 USD belief. Daraus ergibt sich eine Verringerung des ursprünglichen Investments um 27.07 Prozent.

Der Börsenwert von Verisk Analytics A belief sich zuletzt auf 23.02 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch

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