S&P 500-Wert Verisk Analytics A-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Verisk Analytics A von vor einem Jahr bedeutet

Heute vor 1 Jahr wurde das Verisk Analytics A-Papier via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Verisk Analytics A-Aktie betrug an diesem Tag 243.48 USD. Wenn ein Anleger damals 10’000 USD in die Verisk Analytics A-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 41.071 Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 07.10.2026 gerechnet (168.68 USD), wäre das Investment nun 6’927.88 USD wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 30.72 Prozent verringert.

Jüngst verzeichnete Verisk Analytics A eine Marktkapitalisierung von 21.49 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch