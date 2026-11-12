S&P 500-Wert Verisk Analytics A-Aktie: So viel Verlust hätte ein Verisk Analytics A-Investment von vor 3 Jahren eingebracht

Vor 3 Jahren wurde das Verisk Analytics A-Papier wochenend-bedingt nicht via Börse NAS gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Anteile bei 237.93 USD. Wenn ein Anleger damals 1’000 USD in das Verisk Analytics A-Papier investiert hätte, befänden sich nun 4.203 Aktien in seinem Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 865.72 USD, da sich der Wert einer Verisk Analytics A-Aktie am 11.11.2026 auf 205.98 USD belief. Daraus ergibt sich eine negative Performance von 13.43 Prozent.

Jüngst verzeichnete Verisk Analytics A eine Marktkapitalisierung von 26.16 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch