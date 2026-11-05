S&P 500-Wert Verisk Analytics A-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Verisk Analytics A von vor einem Jahr bedeutet

Heute vor 1 Jahr wurden Trades der Verisk Analytics A-Aktie via Börse NAS ausgeführt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 214.05 USD. Bei einem 100-USD-Investment vor 1 Jahr, besässe man nun 0.467 Verisk Analytics A-Aktien. Da sich der Wert eines Papiers am 04.11.2026 auf 197.85 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 92.43 USD wert. Damit wäre die Investition 7.57 Prozent weniger wert.

Der Marktwert von Verisk Analytics A betrug jüngst 25.60 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch