Heute vor 5 Jahren wurden Verisk Analytics A-Anteile via Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 230.03 USD. Investoren, die vor 5 Jahren 10’000 USD in die Verisk Analytics A-Aktie investierten, hätten nun 43.473 Anteile im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des Verisk Analytics A-Papiers auf 202.31 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 8’794.94 USD wert. Die Abnahme von 10’000 USD zu 8’794.94 USD entspricht einer negativen Performance von 12.05 Prozent.

Der Börsenwert von Verisk Analytics A belief sich jüngst auf 26.38 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch