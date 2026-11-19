|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|Verisk Analytics A-Anlage unter der Lupe
|
19.11.2026 16:02:18
S&P 500-Wert Verisk Analytics A-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Verisk Analytics A von vor 5 Jahren verloren
Vor Jahren in Verisk Analytics A-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verloren.
Heute vor 5 Jahren wurden Verisk Analytics A-Anteile via Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 230.03 USD. Investoren, die vor 5 Jahren 10’000 USD in die Verisk Analytics A-Aktie investierten, hätten nun 43.473 Anteile im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des Verisk Analytics A-Papiers auf 202.31 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 8’794.94 USD wert. Die Abnahme von 10’000 USD zu 8’794.94 USD entspricht einer negativen Performance von 12.05 Prozent.
Der Börsenwert von Verisk Analytics A belief sich jüngst auf 26.38 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Swisscom - Zu viel des Guten?
Der „Blaue Riese“ zählt 2026 zu den Top-Performern des europäischen Telekomsektors. Jetzt steht die relativ hoch bewertete Swisscom-Aktie allerdings vor einem markanten Widerstand – Trader könnten darauf spekulieren, dass der Large Cap nach unten abprallt.Weiterlesen!
Nachrichten zu Verisk Analytics Inc (A)
Analysen zu Verisk Analytics Inc (A)
US-Aktien im Gespräch: SEI Investments, Wabtec und BNY Mellon – BX Morningcall mit François Bloch
Drei US-Unternehmen aus unterschiedlichen Branchen stehen im Fokus dieser Ausgabe des BX Morning Call:
✅ SEI Investments
✅ Wabtec
✅ Bank of New York Mellon
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
|13.08.26
|Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
|07.08.26
|Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
|08.07.26
|Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSchwache Handelsstimmung weltweit: SMI startet mit Verlusten -- Abschläge zum Start auch beim DAX -- Ausverkauf an Asiens Börsen
Der heimische Leitindex nimmt zum Handelsstart am Freitag Verluste hin. Auch der deutsche Aktienmarkt steigt tiefer in den Handel ein. An den Börsen in Fernost erleben Anleger am Freitag einen schwarzen Tag.