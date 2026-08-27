S&P 500-Wert Verisk Analytics A-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Verisk Analytics A-Investment von vor 5 Jahren verloren

Heute vor 5 Jahren wurden Trades Verisk Analytics A-Anteilen an der Börse NAS ausgeführt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 199.52 USD. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 10’000 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 50.120 Verisk Analytics A-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs des Verisk Analytics A-Papiers auf 187.87 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 9’416.10 USD wert. Das entspricht einem Minus von 5.84 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von Verisk Analytics A belief sich zuletzt auf 24.53 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch