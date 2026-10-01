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Verisk Analytic a Aktie 10595048 / US92345Y1064

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Lukrativer Verisk Analytics A-Einstieg? 01.10.2026 16:02:25

S&P 500-Wert Verisk Analytics A-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Verisk Analytics A-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen

Vor Jahren in Verisk Analytics A eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.

Verisk Analytic a
138.84 CHF 0.34%
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Das Verisk Analytics A-Papier wurde heute vor 10 Jahren an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete das Papier bei 81.28 USD. Wenn ein Anleger damals 1’000 USD in das Verisk Analytics A-Papier investiert hätte, hätte er nun 12.303 Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des Verisk Analytics A-Papiers auf 167.85 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 2’065.08 USD wert. Aus 1’000 USD wurden somit 2’065.08 USD, was einer positiven Performance von 106.51 Prozent entspricht.

Verisk Analytics A markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 21.55 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch

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