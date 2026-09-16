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Ventas Aktie 881328 / US92276F1003

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Profitables Ventas-Investment? 16.09.2026 16:02:23

S&P 500-Wert Ventas-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Ventas von vor 3 Jahren verdient

Wer vor Jahren in Ventas eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.

Ventas
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Heute vor 3 Jahren wurde das Ventas-Papier wochenend-bedingt nicht via Börse NYSE gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete die Ventas-Aktie bei 44.62 USD. Wenn ein Anleger vor 3 Jahren 1’000 USD in die Ventas-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 22.411 Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs der Ventas-Aktie auf 88.56 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1’984.76 USD wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 98.48 Prozent vermehrt.

Ventas war somit zuletzt am Markt 45.64 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch

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