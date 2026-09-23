Ventas Aktie 881328 / US92276F1003
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23.09.2026 16:02:27
S&P 500-Wert Ventas-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Ventas-Investition von vor 5 Jahren eingebracht
Vor Jahren in Ventas-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.
Heute vor 5 Jahren wurden Ventas-Anteile via Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke war das Ventas-Papier an diesem Tag 56.48 USD wert. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10’000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 177.054 Ventas-Aktien im Depot. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 22.09.2026 15’378.90 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 86.86 USD belief. Das entspricht einer Zunahme von 53.79 Prozent.
Ventas erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 44.52 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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Nachrichten zu Ventas Inc.
Analysen zu Ventas Inc.
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