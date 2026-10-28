S&P 500-Wert Ventas-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Ventas-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

Vor 10 Jahren wurde das Ventas-Papier via Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendete das Ventas-Papier bei 66.80 USD. Bei einer 1’000-USD-Investition vor 10 Jahren, hätten Anleger nun 14.970 Ventas-Aktien im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 1’247.60 USD, da sich der Wert eines Ventas-Papiers am 27.10.2026 auf 83.34 USD belief. Aus 1’000 USD wurden somit 1’247.60 USD, was einer positiven Performance von 24.76 Prozent entspricht.

Ventas wurde am Markt mit 42.81 Mrd. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch