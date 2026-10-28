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|Lohnende Ventas-Investition?
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28.10.2026 16:02:23
S&P 500-Wert Ventas-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Ventas-Investition von vor 10 Jahren eingebracht
Das wäre der Gewinn bei einem frühen Ventas-Investment gewesen.
Vor 10 Jahren wurde das Ventas-Papier via Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendete das Ventas-Papier bei 66.80 USD. Bei einer 1’000-USD-Investition vor 10 Jahren, hätten Anleger nun 14.970 Ventas-Aktien im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 1’247.60 USD, da sich der Wert eines Ventas-Papiers am 27.10.2026 auf 83.34 USD belief. Aus 1’000 USD wurden somit 1’247.60 USD, was einer positiven Performance von 24.76 Prozent entspricht.
Ventas wurde am Markt mit 42.81 Mrd. USD bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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