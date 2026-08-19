S&P 500-Wert Ventas-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Ventas von vor 3 Jahren abgeworfen

Heute vor 3 Jahren wurden Ventas-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse NYSE gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Ventas-Aktie bei 41.96 USD. Bei einem 100-USD-Investment vor 3 Jahren, besässe man nun 2.383 Ventas-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 18.08.2026 gerechnet (91.20 USD), wäre das Investment nun 217.35 USD wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 117.35 Prozent zugenommen.

Der Börsenwert von Ventas belief sich zuletzt auf 47.01 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch