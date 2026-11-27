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|Profitable Valero Energy-Investition?
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27.11.2026 16:02:21
S&P 500-Wert Valero Energy-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Valero Energy-Investment von vor 5 Jahren verdient
Wer vor Jahren in Valero Energy-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.
Valero Energy-Anteile wurden heute vor 5 Jahren via Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete die Valero Energy-Aktie bei 68.01 USD. Wenn ein Anleger vor 5 Jahren 1’000 USD in die Valero Energy-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 14.704 Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs der Valero Energy-Aktie auf 323.00 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 4’749.30 USD wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 374.93 Prozent zugenommen.
Der Marktwert von Valero Energy betrug jüngst 89.83 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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