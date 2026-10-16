Valero Energy Aktie 685352 / US91913Y1001
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16.10.2026 16:02:23
S&P 500-Wert Valero Energy-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Valero Energy von vor einem Jahr abgeworfen
Bei einem frühen Valero Energy-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.
Am 16.10.2025 wurden Valero Energy-Anteile via Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 156.39 USD wert. Bei einer 1’000-USD-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 6.394 Valero Energy-Papiere. Da sich der Wert einer Aktie am 15.10.2026 auf 444.06 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 2’839.44 USD wert. Damit beträgt die Performance des Investments +183.94 Prozent.
Der Börsenwert von Valero Energy belief sich zuletzt auf 132.70 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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