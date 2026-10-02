Valero Energy Aktie 685352 / US91913Y1001
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02.10.2026 16:02:24
S&P 500-Wert Valero Energy-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Valero Energy von vor 5 Jahren eingebracht
Das wäre der Verdienst eines frühen Valero Energy-Einstiegs gewesen.
Vor 5 Jahren wurde die Valero Energy-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 73.62 USD. Bei einer 10’000-USD-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 135.833 Valero Energy-Aktien im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 55’482.21 USD, da sich der Wert eines Valero Energy-Anteils am 01.10.2026 auf 408.46 USD belief. Damit hätte sich die Investition um 454.82 Prozent vermehrt.
Valero Energy wurde jüngst mit einem Börsenwert von 111.79 Mrd. USD gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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