S&P 500-Wert Valero Energy-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Valero Energy von vor 3 Jahren abgeworfen

Vor 3 Jahren wurde das Valero Energy-Aktie via Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 131.60 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 0.760 Valero Energy-Aktien im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 27.08.2026 gerechnet (346.59 USD), wäre die Investition nun 263.37 USD wert. Das entspricht einem Anstieg um 163.37 Prozent.

Zuletzt verbuchte Valero Energy einen Börsenwert von 100.19 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch