U.S. Bancorp Aktie 1201389 / US9029733048
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14.09.2026 16:02:19
S&P 500-Wert US Bancorp-Aktie: So viel hätten Anleger an einem US Bancorp-Investment von vor 5 Jahren verdient
Vor Jahren in US Bancorp eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.
Heute vor 5 Jahren fand an der Börse NYSE Handel mit US Bancorp-Anteilen statt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 55.91 USD. Bei einer 10’000-USD-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 178.859 US Bancorp-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 11’239.49 USD, da sich der Wert einer US Bancorp-Aktie am 11.09.2026 auf 62.84 USD belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 12.39 Prozent angewachsen.
Der Börsenwert von US Bancorp belief sich jüngst auf 97.65 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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