S&P 500-Wert US Bancorp-Aktie: So viel Gewinn hätte eine US Bancorp-Investition von vor einem Jahr eingebracht

Die US Bancorp-Aktie wurde heute vor 1 Jahr an der Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor stand das US Bancorp-Papier letztlich bei 48.26 USD. Bei einer 10’000-USD-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 207.211 US Bancorp-Aktien im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs auf 59.58 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 12’345.63 USD wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 23.46 Prozent zugenommen.

Der Börsenwert von US Bancorp belief sich zuletzt auf 92.65 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch