S&P 500-Wert US Bancorp-Aktie: So viel Gewinn hätte eine US Bancorp-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

Heute vor 3 Jahren wurde das US Bancorp-Papier via Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke waren US Bancorp-Anteile an diesem Tag 39.49 USD wert. Bei einem 100-USD-Investment vor 3 Jahren, besässe man nun 2.532 US Bancorp-Aktien. Die gehaltenen Anteile wären am 07.08.2026 161.91 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 63.94 USD belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 61.91 Prozent angezogen.

US Bancorp wurde am Markt mit 99.56 Mrd. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch