S&P 500-Wert US Bancorp-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in US Bancorp von vor einem Jahr abgeworfen

Heute vor 1 Jahr fand an der Börse NYSE wochenend-bedingt kein Handel mit US Bancorp-Anteilen statt. Am Handelstag zuvor stand das Papier letztlich bei 48.83 USD. Bei einem Investment von 100 USD in das US Bancorp-Papier vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 2.048 US Bancorp-Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 127.93 USD, da sich der Wert einer US Bancorp-Aktie am 28.08.2026 auf 62.47 USD belief. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 27.93 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von US Bancorp bezifferte sich zuletzt auf 97.42 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch