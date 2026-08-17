U.S. Bancorp Aktie 1201389 / US9029733048
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17.08.2026 16:02:17
S&P 500-Wert US Bancorp-Aktie: So viel Gewinn hätte ein US Bancorp-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen
Bei einem frühen Investment in US Bancorp-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.
Die US Bancorp-Aktie wurde heute vor 5 Jahren via Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendete die US Bancorp-Aktie bei 56.76 USD. Bei einem US Bancorp-Investment von 1’000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 17.618 US Bancorp-Aktien in seinem Portfolio. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 14.08.2026 1’152.57 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 65.42 USD belief. Mit einer Performance von +15.26 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.
Die Marktkapitalisierung von US Bancorp belief sich zuletzt auf 101.99 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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