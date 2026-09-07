Unum Group Aktie 822820 / US91529Y1064
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07.09.2026 16:02:19
S&P 500-Wert Unum Group-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Unum Group von vor 5 Jahren verdient
So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Unum Group-Aktien verdienen können.
Heute vor 5 Jahren wurde die Unum Group-Aktie via Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 26.24 USD. Wenn man vor 5 Jahren 1’000 USD in die Unum Group-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 38.110 Anteilen. Da sich der Wert eines Papiers am 04.09.2026 auf 95.85 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 3’652.82 USD wert. Die Steigerung von 1’000 USD zu 3’652.82 USD entspricht einer Performance von +265.28 Prozent.
Alle Unum Group-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 15.19 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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