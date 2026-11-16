S&P 500-Wert Unum Group-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Unum Group-Investment von vor einem Jahr verdient

Am 16.11.2025 wurde das Unum Group-Papier via Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor stand das Papier letztlich bei 76.97 USD. Bei einer Investition in Höhe von 10’000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 129.921 Unum Group-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Anteile wären am 13.11.2026 10’372.87 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 79.84 USD belief. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 3.73 Prozent.

Zuletzt verbuchte Unum Group einen Börsenwert von 12.36 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch