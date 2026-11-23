Vor 3 Jahren wurde das Unum Group-Papier via Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Unum Group-Anteile bei 42.73 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in das Unum Group-Papier investiert hätte, hätte er nun 2.340 Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Unum Group-Aktien wären am 20.11.2026 177.63 USD wert, da der Schlussstand 75.90 USD betrug. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 77.63 Prozent angewachsen.

Der Marktwert von Unum Group betrug jüngst 11.68 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch