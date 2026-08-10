S&P 500-Wert Unum Group-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Unum Group-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

Heute vor 5 Jahren wurde die Unum Group-Aktie an der Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende standen Unum Group-Anteile an diesem Tag bei 26.91 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in das Unum Group-Papier investiert hätte, hätte er nun 3.716 Aktien im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 336.53 USD, da sich der Wert eines Unum Group-Papiers am 07.08.2026 auf 90.56 USD belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 236.53 Prozent angewachsen.

Die Marktkapitalisierung von Unum Group belief sich zuletzt auf 14.33 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch