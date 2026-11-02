S&P 500-Wert Unum Group-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Unum Group-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

Heute vor 5 Jahren wurden Trades Unum Group-Anteilen an der Börse NYSE ausgeführt. Zum Handelsende standen Unum Group-Anteile an diesem Tag bei 26.09 USD. Bei einem Unum Group-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 3.833 Unum Group-Aktien in seinem Portfolio. Die gehaltenen Unum Group-Papiere wären am 30.10.2026 349.33 USD wert, da der Schlussstand 91.14 USD betrug. Damit hätte sich die Investition um 249.33 Prozent vermehrt.

Am Markt war Unum Group jüngst 14.45 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch