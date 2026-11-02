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|Profitabler Unum Group-Einstieg?
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02.11.2026 16:02:20
S&P 500-Wert Unum Group-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Unum Group-Investment von vor 5 Jahren eingefahren
So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Unum Group-Aktien verdienen können.
Heute vor 5 Jahren wurden Trades Unum Group-Anteilen an der Börse NYSE ausgeführt. Zum Handelsende standen Unum Group-Anteile an diesem Tag bei 26.09 USD. Bei einem Unum Group-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 3.833 Unum Group-Aktien in seinem Portfolio. Die gehaltenen Unum Group-Papiere wären am 30.10.2026 349.33 USD wert, da der Schlussstand 91.14 USD betrug. Damit hätte sich die Investition um 249.33 Prozent vermehrt.
Am Markt war Unum Group jüngst 14.45 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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