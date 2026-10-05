Unum Group Aktie 822820 / US91529Y1064
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05.10.2026 16:02:15
S&P 500-Wert Unum Group-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Unum Group-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen
So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Unum Group-Aktien verdienen können.
Das Unum Group-Papier wurde heute vor 5 Jahren via Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 26.68 USD wert. Wenn man vor 5 Jahren 10’000 USD in die Unum Group-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 374.813 Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 33’197.15 USD, da sich der Wert eines Unum Group-Anteils am 02.10.2026 auf 88.57 USD belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 231.97 Prozent angewachsen.
Unum Group erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 14.04 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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