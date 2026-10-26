S&P 500-Wert Unum Group-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Unum Group von vor 3 Jahren eingebracht

Am 26.10.2023 wurde das Unum Group-Papier an der Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 48.53 USD. Wenn man vor 3 Jahren 10’000 USD in die Unum Group-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 206.058 Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs der Unum Group-Aktie auf 90.28 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 18’602.93 USD wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 86.03 Prozent angewachsen.

Jüngst verzeichnete Unum Group eine Marktkapitalisierung von 14.27 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch