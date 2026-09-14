S&P 500-Wert Unum Group-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Unum Group von vor 10 Jahren eingefahren

Heute vor 10 Jahren fand an der Börse NYSE Handel mit Unum Group-Anteilen statt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 35.14 USD. Wer vor 10 Jahren 10’000 USD in die Unum Group-Aktie investiert hat, hat nun 284.576 Anteile im Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 11.09.2026 auf 94.42 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 26’869.66 USD wert. Damit wäre die Investition 168.70 Prozent mehr wert.

Zuletzt ergab sich für Unum Group eine Börsenbewertung in Höhe von 14.91 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch