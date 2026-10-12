Universal Health Services Aktie 982101 / US9139031002
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12.10.2026 16:02:24
S&P 500-Wert Universal Health Services-Aktie: So viel Verlust hätte ein Universal Health Services-Investment von vor einem Jahr eingebracht
Wer vor Jahren in Universal Health Services eingestiegen ist, hätte nun so viel Verlust gemacht.
Die Universal Health Services-Aktie wurde heute vor 1 Jahr an der Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Universal Health Services-Anteile bei 196.11 USD. Bei einem Universal Health Services-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 0.510 Universal Health Services-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand 177.35 USD gerechnet, wäre die Investition nun 90.43 USD wert. Damit hätte sich das Investment um 9.57 Prozent vermindert.
Alle Universal Health Services-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 10.42 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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