S&P 500-Wert Universal Health Services-Aktie: So viel Verlust hätte ein Universal Health Services-Investment von vor einem Jahr eingebracht

Die Universal Health Services-Aktie wurde heute vor 1 Jahr an der Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Universal Health Services-Anteile bei 196.11 USD. Bei einem Universal Health Services-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 0.510 Universal Health Services-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand 177.35 USD gerechnet, wäre die Investition nun 90.43 USD wert. Damit hätte sich das Investment um 9.57 Prozent vermindert.

Alle Universal Health Services-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 10.42 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch