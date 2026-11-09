S&P 500-Wert Universal Health Services-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Universal Health Services von vor einem Jahr verloren

Am 09.11.2025 wurden Universal Health Services-Anteile an der Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren die Anteile 229.23 USD wert. Wenn ein Anleger damals 1’000 USD in das Universal Health Services-Papier investiert hätte, hätte er nun 4.362 Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Papiere wären am 06.11.2026 852.86 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 195.50 USD belief. Damit hätte sich das Investment um 14.71 Prozent vermindert.

Der Universal Health Services-Wert an der Börse wurde auf 11.55 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch