Universal Health Services Aktie 982101 / US9139031002
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07.09.2026 16:02:19
S&P 500-Wert Universal Health Services-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Universal Health Services von vor 10 Jahren verdient
Wer vor Jahren in Universal Health Services eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.
Am 07.09.2016 wurde die Universal Health Services-Aktie via Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendete die Universal Health Services-Aktie bei 122.20 USD. Wenn ein Anleger damals 1’000 USD in die Universal Health Services-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 8.183 Anteile in seinem Depot. Die gehaltenen Universal Health Services-Papiere wären am 04.09.2026 1’388.30 USD wert, da der Schlussstand 169.65 USD betrug. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 38.83 Prozent.
Universal Health Services wurde jüngst mit einem Börsenwert von 10.01 Mrd. USD gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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