Universal Health Services Aktie 982101 / US9139031002
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05.10.2026 16:02:15
S&P 500-Wert Universal Health Services-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Universal Health Services-Investment von vor 10 Jahren verdient
Vor Jahren in Universal Health Services-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.
Universal Health Services-Anteile wurden heute vor 10 Jahren an der Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 120.08 USD. Hätte ein Anleger 10’000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Universal Health Services-Aktie investiert, befänden sich nun 83.278 Universal Health Services-Anteile in seinem Depot. Die gehaltenen Universal Health Services-Anteile wären am 02.10.2026 14’633.58 USD wert, da der Schlussstand 175.72 USD betrug. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 46.34 Prozent zugenommen.
Universal Health Services markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 10.37 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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