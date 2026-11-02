S&P 500-Wert Universal Health Services-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Universal Health Services von vor 10 Jahren abgeworfen

Heute vor 10 Jahren wurden Trades Universal Health Services-Anteilen an der Börse NYSE ausgeführt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 120.90 USD wert. Wenn ein Anleger damals 100 USD in die Universal Health Services-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 0.827 Anteilen. Da sich der Wert eines Anteils am 30.10.2026 auf 176.05 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 145.62 USD wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 45.62 Prozent vermehrt.

Der Börsenwert von Universal Health Services belief sich jüngst auf 10.39 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch