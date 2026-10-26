S&P 500-Wert Universal Health Services-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Universal Health Services-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen

Am 26.10.2021 wurden Universal Health Services-Anteile an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendeten die Universal Health Services-Anteile bei 126.17 USD. Bei einer 10’000-USD-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 79.258 Universal Health Services-Aktien. Da sich der Wert einer Aktie am 23.10.2026 auf 186.89 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 14’812.55 USD wert. Das entspricht einem Zuwachs um 48.13 Prozent.

Universal Health Services markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 10.99 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch