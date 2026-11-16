S&P 500-Wert Universal Health Services-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Universal Health Services von vor 3 Jahren eingebracht

Heute vor 3 Jahren fand via Börse NYSE Handel mit der Universal Health Services-Aktie statt. Der Schlusskurs der Universal Health Services-Anteile betrug an diesem Tag 134.45 USD. Bei einem Investment von 10’000 USD in Universal Health Services-Papiere vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 74.377 Universal Health Services-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 14’434.36 USD, da sich der Wert einer Universal Health Services-Aktie am 13.11.2026 auf 194.07 USD belief. Daraus ergibt sich eine Performance von +44.34 Prozent.

Zuletzt verbuchte Universal Health Services einen Börsenwert von 11.17 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch