S&P 500-Wert United Rentals-Aktie: So viel hätte eine Investition in United Rentals von vor 3 Jahren abgeworfen

Heute vor 3 Jahren wurden Trades United Rentals-Anteilen via Börse NYSE ausgeführt. Der Schlusskurs der United Rentals-Aktie betrug an diesem Tag 451.51 USD. Wer vor 3 Jahren 100 USD in die United Rentals-Aktie investiert hat, hat nun 0.221 Anteile im Depot. Die gehaltenen United Rentals-Papiere wären am 02.11.2026 260.33 USD wert, da der Schlussstand 1’175.42 USD betrug. Daraus ergibt sich eine Performance von +160.33 Prozent.

Am Markt war United Rentals jüngst 72.41 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch