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|Rentables United Rentals-Investment?
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03.11.2026 16:02:21
S&P 500-Wert United Rentals-Aktie: So viel hätte eine Investition in United Rentals von vor 3 Jahren abgeworfen
Vor Jahren in United Rentals eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.
Heute vor 3 Jahren wurden Trades United Rentals-Anteilen via Börse NYSE ausgeführt. Der Schlusskurs der United Rentals-Aktie betrug an diesem Tag 451.51 USD. Wer vor 3 Jahren 100 USD in die United Rentals-Aktie investiert hat, hat nun 0.221 Anteile im Depot. Die gehaltenen United Rentals-Papiere wären am 02.11.2026 260.33 USD wert, da der Schlussstand 1’175.42 USD betrug. Daraus ergibt sich eine Performance von +160.33 Prozent.
Am Markt war United Rentals jüngst 72.41 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: NXP: Erholung stösst an ihre Grenzen
Der Halbleiterkonzern hinterlässt mit seinen Quartalszahlen einen gemischten Eindruck: Das Wachstum stimmt, doch beim Ausblick und den Margen blieb eine positive Überraschung aus. Charttechnisch steht die Aktie nun vor einer wichtigen Bewährungsprobe.Weiterlesen!
Nachrichten zu United Rentals Inc.
Analysen zu United Rentals Inc.
Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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